الجيش الإسرائيلي يكشف عن كمامة مضادة لدخان التظاهرات

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، عن صناعة كمامة جديدة، مخصصة لحماية جنود وقناصة الجيش الإسرائيلي من دخان التظاهرات.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الاسرائيلية: "إن هذه الكمامات صنعت خصيصا للقناصة الذين يعملون على حدود قطاع غزة".وأضافت الصحيفة: "إن هذه الكمامة، جاءت لحماية القناصة من دخان إطارات السيارات التي يتم احراقها خلال التظاهرات على حدود غزة".وكشفت الصحيفة، أن الجيش عكف منذ انطلاق التظاهرات على حدود غزة، لتطوير هذه الكمامة، لآن دخان الإطارات يعيق عمل القناصة، وأن هذه الكمامة مصممة لحماية الجنود من الدخان، ومساعدتهم على التنفس.وذكرت الصحيفة، أن وحدة التجارب بالجيش الإسرائيلي، اجرت تجارب ناجحة على استخدام هذه الكمامة، مشيرةً الى أن قناصة الجيش سيستخدمون هذه الكمامة من اليوم، خلال تظاهرات مسيرات العودة على الحدود مع غزة بعد صلاة الجمعة.