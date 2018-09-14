شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
تناشد عائلة شعث في قطاع غزة، فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للتدخل و تسهيل إجراءات سفر إبنهم المصاب/ محمد حسن خليل شعث، لتلقي العلاج في مشافي المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفادت العائلة بأن إبنهم المذكور هو من ذوي الإحتياجات الخاصة و الذي تعرض لحادث سير  منذ عام 1996 أثناء دخول موكب الشهيد الراحل ياسر عرفات من مدينة خان يونس و بقي مقعداً طيلة هذه الفترة و أصيب في خلال العام الماضي بمضاعفات خطيرة على إثر الحادث الذي تعرض له سابقاً في الأمعاء و المعدة.

لذا تهيب عائلة شعث بالتدخل العاجل من قبل فخامة الرئيس محمود عباس، و وزير الشئون المدنية/ حسين الشيخ ، لإنقاذ حياة إبننا المصاب ، و العمل على توفير تصريح و إذن للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" للمملكة الأردنية الهاشمية أو عبر معبر رفح البري ، حيث  لا تتوافر إمكانية علاجه في مشافي القطاع فهو بحاجة لتدخل طبي و جراحي عاجل بإمكانيات فائقة لخطورة الوضع الصحي الذي يمر به و للعلم أنه يوجد له حجز في المشافي الأردنية و تتوفر له تغطية للعلاج على نفقة العائلة و حاولت إخراجه للعلاج عبر معبر رفح البري و لكن لم نوفق في ذلك ، فكلنا أمل بكم يا سيادة الرئيس بمساعدتنا و التدخل لإنقاذ حياة إبننا المصاب. 


للتواصل مع العائلة: 059-999-2373 أو  0598781450





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