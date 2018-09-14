مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس





وأفادت العائلة بأن إبنهم المذكور هو من ذوي الإحتياجات الخاصة و الذي تعرض لحادث سير منذ عام 1996 أثناء دخول موكب الشهيد الراحل ياسر عرفات من مدينة خان يونس و بقي مقعداً طيلة هذه الفترة و أصيب في خلال العام الماضي بمضاعفات خطيرة على إثر الحادث الذي تعرض له سابقاً في الأمعاء و المعدة.











للتواصل مع العائلة: 059-999-2373 أو 0598781450











لذا تهيب عائلة شعث بالتدخل العاجل من قبل فخامة الرئيس محمود عباس، و وزير الشئون المدنية/ حسين الشيخ ، لإنقاذ حياة إبننا المصاب ، و العمل على توفير تصريح و إذن للسفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" للمملكة الأردنية الهاشمية أو عبر معبر رفح البري ، حيث لا تتوافر إمكانية علاجه في مشافي القطاع فهو بحاجة لتدخل طبي و جراحي عاجل بإمكانيات فائقة لخطورة الوضع الصحي الذي يمر به و للعلم أنه يوجد له حجز في المشافي الأردنية و تتوفر له تغطية للعلاج على نفقة العائلة و حاولت إخراجه للعلاج عبر معبر رفح البري و لكن لم نوفق في ذلك ، فكلنا أمل بكم يا سيادة الرئيس بمساعدتنا و التدخل لإنقاذ حياة إبننا المصاب.للتواصل مع العائلة: 059-999-2373 أو 0598781450

رام الله - دنيا الوطنتناشد عائلة شعث في قطاع غزة، فخامة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" للتدخل و تسهيل إجراءات سفر إبنهم المصاب/ محمد حسن خليل شعث، لتلقي العلاج في مشافي المملكة الأردنية الهاشمية.