إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

رام الله - دنيا الوطنأصيب المصور الصحفي نضال شتية، مصور الوكالة الصينية، بعيار معدني في الصدر والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عامًا، والتي تأتي في اطار التضامن مع قرية الخان الاحمر المهددة بالهدم.وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال أطلقت الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، باتجاه المشاركين في المسيرة والصحفيين المتواجدين، لتغطيتها مما أدى الى اصابة شتية بجروح في صدره عولجت ميدانياً، فيما استهدف جنود الاحتلال الكاميرا الخاصة بفضائية فلسطين بعيار معدني ادى الى اعطابها.وانطلقت المسيرة، بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المؤازرة لسكان قرية الخان الاحمر والداعية لاوسع حالة تضامن معهم في وجه مخططات الاحتلال التي تهدف لهدم قريتهم وتهجيرهم منها.