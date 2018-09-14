"الصليب الاحمر": على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني





وأضاف: "ما دامت سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في الضفة الغربية تخفق في خدمة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر لتدمير الممتلكات".



وتابع: "بصفتها القوّة القائمة على الاحتلال في الضفة الغربية، فعلى إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وبالتالي يتوجب عليها ضمان توفير الحماية والأمن والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، وضمان ان يعيشوا حياة طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم وثقافتهم وتقاليدهم".



رام الله - دنيا الوطناعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بالغ قلقها إزاء قرار إسرائيل هدم منازل خاصة ومنشآت أخرى في قرية الخان الأحمر الواقعة في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.وقال ديفيد كين رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية بالقدس في بيان: "ستؤثر عمليات الهدم المزمع تنفيذها بشكل جوهري على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم الإنسانية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).