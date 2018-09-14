صور: أمير قطر يهدي أردوغان طائرة ثمنها 400 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام تركية، أن أمير دولة قطر تميم بن حمد، أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طائرة فاخرة من طراز (بيونغ 8-747).ووفقًا لموقع (خبر يدي) التركي، فإن "طائرة أمير قطر انضمت إلى أسطول طائرات أردوغان"، بعدما هبطت في مطار صبيحة الدولي باسطنبول، ويقدر سعرها بـ400 مليون دولار، قدمها تميم لإظهار احترامه لأردوغان وتركيا.وأشار الموقع، إلى أن أردوغان أبدى اهتمامًا بالطائرة، المكونة من 76 مقعدا وسبع غرف نوم وقاعتين للاستقبال.