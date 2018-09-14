شؤون فلسطينية

صحيفة: مصر طلبت من حماس تأجيل زيارة وفدها إلى القاهرة

صحيفة: مصر طلبت من حماس تأجيل زيارة وفدها إلى القاهرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (الحياة اللندنية)، أن المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية، طلبوا من حركة حماس، إرجاء زيارة وفدها لمدة أسبوع على الأقل، حتى تقوم بمزيد من الترتيبات والمشاورات مع الفصائل الأخرى، خصوصاً حركة فتح.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مصرية: إن حماس وافقت على الطلب المصري، داعيةً إلى تسريع المصالحة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن بعض قادة حماس، سيصلون إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستطلاع ما تم من مشاورات مصرية لإعادة الزخم لمحادثات المصالحة.

ووفق الصحيفة، فإن حماس حمّلت وفدي الجبهتين الشعبية والديمقراطية، رسالة بهذا المضمون، فضلا عن شكوي من "تقييد" تنقلات قادتها في الخارج عبر القاهرة.

وأشارت، إلى أن الصيغة التي تعمل عليها القاهرة مع تحركات قادة حماس عبرها، ستتغير مع تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوصاً أن مصر تخشى تدخلات قطرية وتركية للتأثير في جهودها لإتمام المصالحة.

ولفتت إلى أن القاهرة لم تتلق ردًا من فتح على دعوتها للمشاركة في المحادثات المتوقعة، لكن قادة الحركة، أبلغوا المسؤولين المصريين خلال زيارة وفد أمني مصري إلى رام الله الأسبوع الماضي، جاهزية الحركة عندما تكون حماس جاهزة.

وأرجعت الصحيفة، كذلك أسباب تأجيل محادثات المصالحة لبضعة أيام ولمدة ربما تصل إلى أسبوعين، إلى وجود رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل مع الرئيس السيسي في زيارة خارجية.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

(هآرتس): الجدار الأرضي على حدود غزة لن ينهي تهديد الأنفاق

لدى وصوله لغزة.. السفير العمادي التقى إسماعيل هنية الليلة الماضية

لدى وصوله لغزة.. السفير العمادي التقى إسماعيل هنية الليلة الماضية

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

&#34;الصليب الاحمر&#34;: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

"الصليب الاحمر": على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

صور: إصابة مواطنين بعد قمع الاحتلال الاعتصام الأسبوعي في رأس كركر برام الله

صور: إصابة مواطنين بعد قمع الاحتلال الاعتصام الأسبوعي في رأس كركر برام الله

الخارجية: كوشنر وغرينبلات يواصلان إرسال رسائل &#34;غبية&#34;

الخارجية: كوشنر وغرينبلات يواصلان إرسال رسائل "غبية"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

قيادات دينية تجدد دعمها للرئيس عباس قبل توجهه للأمم المتحدة

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من عائلة شعث الى الرئيس محمود عباس

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة &#34;كفر قدوم&#34;

إصابة مصور صحفي والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

&#34;الصليب الاحمر&#34;: على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

"الصليب الاحمر": على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

صور: إصابة مواطنين بعد قمع الاحتلال الاعتصام الأسبوعي في رأس كركر برام الله

صور: إصابة مواطنين بعد قمع الاحتلال الاعتصام الأسبوعي في رأس كركر برام الله

عريقات: الاجراءات الاميركية لا يمكنها أن توقف مساعي إنشاء الدولة الفلسطينية

عريقات: الاجراءات الاميركية لا يمكنها أن توقف مساعي إنشاء الدولة الفلسطينية

فتح تدعو الاتحاد الأوروبي لتطبيق توجهات البرلمان الأوروبي بشأن الخان الأحمر

فتح تدعو الاتحاد الأوروبي لتطبيق توجهات البرلمان الأوروبي بشأن الخان الأحمر

صور: قوات الاحتلال تشرع باغلاق الطرق المؤدية للخان الأحمر وتعتدي على المواطنين بالضرب

صور: قوات الاحتلال تشرع باغلاق الطرق المؤدية للخان الأحمر وتعتدي على المواطنين بالضرب

منوعات

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

أحلام لم تر زوجها منذ أسبوعين.. فغازلته بجرأة والانتقادات بالجملة

هل دخل صاحب أغنية &#34;حبّك يدق بالراس&#34; القفص الذهبي؟

هل دخل صاحب أغنية "حبّك يدق بالراس" القفص الذهبي؟

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم &#34;الوحشي&#34; إلى الواجهة من جديد

شاهد: بعد براءة القاتل.. فيديو قتل سوزان تميم "الوحشي" إلى الواجهة من جديد

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

اتهمت في أكبر قضية آداب..آخر ظهور للفنانة ميمي شكيب قبيل مقتلها في ظروف غامضة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

فضيحة جنسية مدوية لمايكل جاكسون.. راقص شهير: كان يغتصبني بهذه الطريقة

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

تفاصيل انفصال دنيا بطمة عن زوجها بعد إصابته بالسرطان

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

صور مريم حسين تثير الغضب بفستان يكشف أكثر مما يستر

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

نانسي عجرم تلجأ إلى القضاء لأخذ حقّها من فنانة أخرى

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

عُثر عليهما عُراة خلف شجرة وحملت منه.. وفاة عشيق الأميرة ديانا الأكثر غموضاً

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

سيدة تنشر فيديو صادم يظهر هارفي واينستين وهو يتحرّش بها

عربي

صحيفة أمريكية: أيام &#34;محمد بن سلمان&#34; باتت معدودة

صحيفة أمريكية: أيام "محمد بن سلمان" باتت معدودة

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف &#34;نجران&#34;

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف "نجران"

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

بسبب رئاسة الحكومة.. الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة

بسبب رئاسة الحكومة.. الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة