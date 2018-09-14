صحيفة: مصر طلبت من حماس تأجيل زيارة وفدها إلى القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (الحياة اللندنية)، أن المسؤولين المصريين المشرفين على ملف المصالحة الفلسطينية، طلبوا من حركة حماس، إرجاء زيارة وفدها لمدة أسبوع على الأقل، حتى تقوم بمزيد من الترتيبات والمشاورات مع الفصائل الأخرى، خصوصاً حركة فتح.وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مصرية: إن حماس وافقت على الطلب المصري، داعيةً إلى تسريع المصالحة، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن بعض قادة حماس، سيصلون إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستطلاع ما تم من مشاورات مصرية لإعادة الزخم لمحادثات المصالحة.ووفق الصحيفة، فإن حماس حمّلت وفدي الجبهتين الشعبية والديمقراطية، رسالة بهذا المضمون، فضلا عن شكوي من "تقييد" تنقلات قادتها في الخارج عبر القاهرة.وأشارت، إلى أن الصيغة التي تعمل عليها القاهرة مع تحركات قادة حماس عبرها، ستتغير مع تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوصاً أن مصر تخشى تدخلات قطرية وتركية للتأثير في جهودها لإتمام المصالحة.ولفتت إلى أن القاهرة لم تتلق ردًا من فتح على دعوتها للمشاركة في المحادثات المتوقعة، لكن قادة الحركة، أبلغوا المسؤولين المصريين خلال زيارة وفد أمني مصري إلى رام الله الأسبوع الماضي، جاهزية الحركة عندما تكون حماس جاهزة.وأرجعت الصحيفة، كذلك أسباب تأجيل محادثات المصالحة لبضعة أيام ولمدة ربما تصل إلى أسبوعين، إلى وجود رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل مع الرئيس السيسي في زيارة خارجية.