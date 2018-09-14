فتح تدعو الاتحاد الأوروبي لتطبيق توجهات البرلمان الأوروبي بشأن الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطنثمّنت حركة فتح، تصريحات كلا من مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي نفسه، بخصوص تحذيرهم إسرائيل من معنى وتبعات هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، كما صدرت أمس الخميس في كل من بروكسل وستراسبورغ.وأفادت الحركة، أنها تابعت جهود الجهاز الدبلوماسي لدولة فلسطين، مع قوى البرلمان الأوروبي لمصلحة تبصير الشركاء والأصدقاء بمخاطر ما تقوم بِه إسرائيل في مسألة التوسع الاستيطاني بطريقة تعيق قيام دولة فلسطينية وفق برنامج هدم وبناء قوامه فكر عنصري وممارسات مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.وقال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، في بيان اليوم الجمعة: "نحن بحاجة لخطوات من الحكومات الأوروبية لصد إسرائيل عن هدم الخان الأحمر تحت طائلة التهديد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل" .وكان البرلمان الاوروبي قد حذر في بيان صحفي صدر عنه امس الخميس، من عواقب هدم قرية الخان الأحمر، داعيا إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.كما دعا البيان إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الاراضي المحتلة.