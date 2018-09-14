قوات الاحتلال تشرع باغلاق الطرق الفرعية المؤدية الى الخان الأحمر

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على الشبان الذين تصدوا لإحدى الجرافات الإسرائيلية، أثناء إغلاقها الطرق المؤدية الى الخان الأحمر شرق القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قمعت الشبان الذين وقفوا أمام جرافة الاحتلال العسكرية، لمنعها من تجريف الطرق المؤدية للقرية.وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وكافة المتواجدين في قرية الخان الاحمر اعتصموا على الطريق الرئيس الموصل الى القرية (شارع القدس- اريحا) احتجاجا على اغلاق الطرق الفرعية المؤدية الى الخان الاحمر.واضافت الوكالة: أن جنود الاحتلال اعتدوا على المعتصمين لابعادهم عن الشارع المذكور، وان عراكا بالايدي يدور الآن بين المعتصمين وقوات الاحتلال، وان الاخيرة اعتقلت ثلاثة مواطنين ومتضامن فرنسي يحمل الجنسية الاميركية.وعرف من بين المعتقلين كل من: ابراهيم ابو داهوك، سليمان الهذالين، و ابو النمر.وشرعت سلطات الاحتلال، منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية الى قرية الخان الاحمر، والأخرى التي تصلها بقرية الوداي الاحمر التي تمت ازالتها فجر امس في المنطقة الشمالية للقرية والمحاذية لمستوطنة "كفار ادوميم"