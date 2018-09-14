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"منى المذبوح" تغادر مصر بعد سجنها بسبب فيديو على (فيسبوك)

"منى المذبوح" تغادر مصر بعد سجنها بسبب فيديو على (فيسبوك)
منى المذبوح
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي الفتاة اللبنانية، منى المذبوح، المتهمة بإهانة المصريين، في أحد المقاطع المصورة: إنها غادرت القاهرة على متن طائرة في وقت متأخر أمس الخميس.

وكانت محكمة مصرية، قضت قبل عدة أيام، بتعديل الحكم الصادر ضد اللبنانية منى المذبوح، من السجن المشدد 8 سنوات، إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تأييد تغريمها 10.700 جنيه، في قضية نشرها فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر صفحتها الشخصية على موقع (فيسبوك)، قبل أن تغادر القاهرة أمس الخميس.

وخلال المرافعة الأخيرة، انهارت منى المذبوح، فيما طالب بالبراءة من التهم المنسوب إليها، استنادا على ما تقدمت به من اعتذار للشعب المصرى، مؤكدة أن موكلتها تعاني من مرض عصبي يصيبها بحالات غضب شديدة، وفقًا لصحيفة (الشروق) المصرية.

يذكر، أن وداد المصري، والدة السائحة منى المذبوح، قد قدمت مع والدها اعتذاراً للشعب المصري، وللرئيس عبدالفتاح السيسي عما بدر من ابنتهما.

وقالت وداد المصري في تصريحات سابقة لموقع (العربية.نت): إن حالة ابنتها الصحية، تؤكد إصابتها بحالات عصبية ونفسية شديدة بسبب عملية جراحية أجرتها قبل 12 عاما، وأدت لتركيب شرائح إلكترونية في شرايين المخ، إضافة لوجود خلل في وظائف الغدة الدرقية لديها.

وأضافت أن ابنتها لديها عقدة من التحرش وتعرضت قبل سفرها لمصر بشهر واحد للتحرش في بيروت، وقامت بالتطاول على المتحرش أمام الجميع، مشيرة إلى أن تعرضها للتحرش خلال رحلتها الأخيرة إلى القاهرة، أدى لانفعالها وتعصبها، وقيامها ببث فيديو حاولت فيه التنفيس عن غضبها.

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