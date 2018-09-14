دولي

كوشنر: العقوبات الأمريكية ضد الفلسطينيين لن تنتهي إلا بالموافقة على التسوية

كوشنر: العقوبات الأمريكية ضد الفلسطينيين لن تنتهي إلا بالموافقة على التسوية
جاريد كوشنر
رام الله - دنيا الوطن
أكد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين، لن تنتهي إلا بالموافقة على التوصل لتسوية.

وقال كوشنر لصحيفة (نيويورك تايمز): إن إدارة ترامب، "لا تخشى من القيام بالأمر الصحيح، ولذلك فإنها تمتلك حظوظا أكبر، للتوصل لاتفاق حقيقي ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأوضح كوشنر، أنه "لا يوجد أحد لديه الحق بتلقي مساعدات خارجية"، معربا عن ثقته بإمكانية "رأب الصدع" بين واشنطن ورام الله، مردفا إنه "في كل مفاوضات، يكون دائما الجواب 'لا'، قبل التوصل إلى 'نعم'".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية، تلقّت تقليصات بالمساعدات، بعد أن أساء قادتها للإدارة الأميركية.

 وبحسب قناة (i24news) الإسرائيلية، فقد قالت: إنه سبق للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن وصف السفير الأميركي في تل أبيب بـ "ابن كلب"، كما خاطب أبو مازن، نظيره ترامب في إحدى خطاباته بـ "يخرب بيتك". 

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