شؤون فلسطينية

مدير الأقصى يحذر: يجب إغلاق باب المغاربة الأربعاء المقبل

مدير الأقصى يحذر: يجب إغلاق باب المغاربة الأربعاء المقبل
باحات المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، من تحريض جماعات الهيكل المزعوم، لاقتحامات واسعة وصلوات توراتية في المسجد الأقصى، ومن انزلاق الأوضاع نحو مواجهة وحرب دينية لا تحمد عقباها.

وقال الكسواني: إن دعوة جماعات الهيكل المزعوم تعني الحرب على الأقصى وتدنيسه والانقلاب على (الاستاتسكو) القائم منذ احتلال القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحمل شرطة الاحتلال "الأداة التنفيذية" للحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية كاملة عن هذه الاقتحامات والانتهاكات، كما طالب الكسواني بإغلاق باب المغاربة يوم الأربعاء المقبل، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

وأوضح الكسواني أن انتهاكات المستوطنين وصلواتهم واقتحاماتهم مدعومة من الشرطة الإسرائيلية" والقوات الخاصة المدجّجة بالسلاح، وهي المسؤولة عن الأمن خارج أسوار المسجد الأقصى، وعليها وضع حد لهؤلاء المتطرفين ومنعهم، ولكنها لا تقوم بهذا الدور بل تمهد وتحمي المعتدين المقتحمين.

دعا الكسواني، المسلمين كافة، إلى شد الرحال للمسجد المبارك والرباط فيه، وقال: إن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، وهذه الانتهاكات والاقتحامات لا تعطي أي حق للمتطرفين فيه، ويجب صد هذه الاقتحامات والكف عن المس بمشاعر المسلمين. 

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