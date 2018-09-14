توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتوغلت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، انطلقت من موقع كيسوفيم العسكري، وتوغلت شرق بلدة القرارة، شرقي خانيونس، وشرعت في عمليات تجريف وتسوية.