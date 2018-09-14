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السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف "نجران"

السعودية تعلن تدمير صاروخًا بالستيًا استهدف "نجران"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات التحالف العربي، عن تدمير صاروخ أطلقته جماعة الحوثي، تجاه نجران جنوبي السعودية، دون أن يسفر عن إصابات.

وبحسب بيان نقلته الوكالة السعودية، فقد قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي: إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء أمس الخميس صاروخًا بالسيتًا، أطلق من محافظة صعدة شمالي اليمن، من جانب الحوثيين باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخ "أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مضيفًا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ داخل محافظة صعدة، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية، التي أطلقها الحوثيون تجاه السعودية حتى الآن 194 صاروخًا، تسببت في مقتل 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

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