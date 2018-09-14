اعتقال رجال أمن أمريكيين ضمن شبكة دعارة وقمار

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات الأميركية سبعة من رجال الأمن، لتورطهم في إدارة شبكة للدعارة والقمار في منطقتي (بروكلين) و(كوينز) بمدينة نيويورك.وقالت صحيفة (نيويورك ديلي نيوز): إنه تم كذلك اتخاذ إجراءات ضد اثنين من المحققين في الشرطة دون اعتقالهما، للاشتباه بتورطهما في القضية أيضاً، كما يجري التحقيق مع أكثر من 10 شرطيين آخرين، وفق قناة (روسيا اليوم).يذكر، أن "التحقيق يخص وحدة لمكافحة المخدرات في جنوب بروكلين، حيث تقول مصادر مطلعة على سير التحقيقات أن رجال الشرطة المذكورين تعاونوا مع العصابات الإجرامية التي تدير الدعارة والقمار في المنطقة، وأخبروا أفراد العصابة مسبقا بمداهمات وصدور مذكرات تفتيش بحقهم".