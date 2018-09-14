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دولي

محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف "آيا صوفيا"

محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف "آيا صوفيا"
متحف (آيا صوفيا)
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة الدستورية التركية، طلبا بالسماح للمسلمين بالصلاة في متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول، الذي كان كنيسة قبل أن يتحول إلى مسجد.

وتقدمت مؤسسة بالطلب، وقالت: إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا، هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.

وأفاد موقع (خبر ترك)، بأن مؤسسة التراث التركي المستقلة، هي التي تقدمت بالطلب.

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