محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف "آيا صوفيا"

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة الدستورية التركية، طلبا بالسماح للمسلمين بالصلاة في متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول، الذي كان كنيسة قبل أن يتحول إلى مسجد.وتقدمت مؤسسة بالطلب، وقالت: إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا، هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.وأفاد موقع (خبر ترك)، بأن مؤسسة التراث التركي المستقلة، هي التي تقدمت بالطلب.