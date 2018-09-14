محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في متحف "آيا صوفيا"
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة الدستورية التركية، طلبا بالسماح للمسلمين بالصلاة في متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول، الذي كان كنيسة قبل أن يتحول إلى مسجد.
وتقدمت مؤسسة بالطلب، وقالت: إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا، هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وأفاد موقع (خبر ترك)، بأن مؤسسة التراث التركي المستقلة، هي التي تقدمت بالطلب.
رفضت المحكمة الدستورية التركية، طلبا بالسماح للمسلمين بالصلاة في متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول، الذي كان كنيسة قبل أن يتحول إلى مسجد.
وتقدمت مؤسسة بالطلب، وقالت: إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا، هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وأفاد موقع (خبر ترك)، بأن مؤسسة التراث التركي المستقلة، هي التي تقدمت بالطلب.
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