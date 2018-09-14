تركيا تتسلم (S-400) العام المقبل.. وتهديدات أمريكية بعدم الحصول على (F-35)

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن تركيا ستحصل على منظومات الدفاع الجوي (S-400) في العام المقبل، بغض النظر عن الضغوطات المتكررة من الجانب الأميركي.وقال بوريسوف للصحفيين: "أعتقد بأن شركة "ألماز-أنتي" خلال السنوات العشر المقبلة لن تواجه مشاكل من حيث الطلب، وليس فقط شركاؤنا التقليديون لديهم طلب على المنتجات، بل وكما تعلمون دول (ناتو) كذلك، فتركيا بغض النظر عن كل التهديدات من قبل الولايات المتحدة، لا تتخلى عن هذا العقد، وستحصل على التقنيات وفقا للعقد المبرم في الموعد المحدد في العام 2019".وذكرت تقارير في وقت سابق أن الكونغرس الأميركي يعتزم تعليق تسليم مقاتلات (F-35) لتركيا بسبب خطط أنقرة الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية (S-400).يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقية قرض بشأن (S-400) في كانون الأول من عام 2017، وبموجبه ستشتري أنقرة بطاريتين من أنظمة الدفاع الجوي وستخدم من قبل الأتراك. كما اتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي لتطوير إنتاج "إس-400" في تركيا. وانتقدت واشنطن وحلفاؤها من الناتو أنقرة بسبب هذه الصفقة مرارًا.