إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، عن تعيين وزراء جدد للمالية والداخلية والموارد المائية، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس السوداني، عمر البشير حل حكومة الوفاق الوطني.ووفق (رويترز)، فقد تم تعيين عبد الله حمدوك وزيرا للمالية، وأحمد بلال وزيرا للداخلية، وبشارة جمعة للإعلام والاتصالات، وخضر محمد قسم الله للموارد المائية والكهرباء.ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجدية القسم مساء الجمعة، بعد اعتمادها وإعلانها من قبل حزب المؤتمر الوطني.وأبقى البشير، على عدد من وزرائه في مناصبهم السابقة، كالدفاع ورئاسة الجمهورية والخارجية، وديوان الحكم الاتحادي.