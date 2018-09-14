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بسبب رئاسة الحكومة.. الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة

بسبب رئاسة الحكومة.. الصدر يهدد بالانتقال للمعارضة
مقتدى الصدر
رام الله - دنيا الوطن
هدد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، بالانتقال للمعارضة في حال عدم التوافق على مرشح لرئاسة للحكومة.

وقال مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع (تويتر): "توافقنا مع كبار العراق على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيداً عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية".

وهدد الصدر قائلًا: "اذا استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي المعارضة منهجا وأسلوبا".

وأضاف أن ذلك تم "وفق معايير صحيحة ومقبولة، حسب التخصص والخبرة والنزاهة"، مشيرا إلى أنّ "البعض من السياسيين سارع إلى رفضه ورفض فكرة المستقل، بل رفض فكرة التكنوقراط ليعيدو العراق للمربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".

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