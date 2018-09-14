الكوريّتان تفتتحان مكتباً للاتصال المشترك

رام الله - دنيا الوطنافتتحت الكوريّتان "الجنوبية والشمالية"، اليوم الجمعة، مكتباً للاتصال المشترك في كايسونغ بكوريا الشمالية، في مؤشّر جديد على التقارب قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن إلى بيونغ يانغ، الأسبوع المقبل.وقال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشو ميونغ-جيون في حفل الافتتاح وفق ما أفادت مجموعة من المراسلين إنّ "فصلاً جديداً من التاريخ يُفتتح هنا اليوم".وأضاف أن "مكتب الاتصال هذا هو رمز جديد للسلام أنشأه بشكل مشترك الجنوب والشمال".ويشمل المكان مكاتب منفصلة للشمال والجنوب إضافة إلى قاعة مؤتمرات مشتركة، ويهدف إلى تسهيل التبادلات عبر الحدود، ويأتي افتتاحه بعد قمّة أولى بين مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في أواخر نيسان، وفقاً لوزارة التوحيد.