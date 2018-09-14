دحلان: غزة لا تمتلك أي من مقومات الدولة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان: إن غزة لا تمتلك أي من مقومات الدولة، والحديث عن دولة في غزة، يأتي ضمن المناكفات الدائمة ما بين الرئيس الفلسطيني محمود وحركة حماس.وأضاف دحلان في مقابلة مع (BBC): لا يمكن لأحد أن يوافق على أن تكون غزة مستقلة عن الضفة الغربية والقدس، لذلك نقول أننا نكبر على الصغائر فما نسمعه من ترامب ونتنياهو من كوارث على القدس واللاجئين وغيرها تتطلب أن نترفع عن الصغائر ونستفيد من الماضي.واعتبر دحلان، أن صفقة القرن طبقت فعليًا على الأرض؛ لأن القدس انتهت، والضفة الغربية عمليا تم مصادرة أراضيها، وأميركا تكفلت بملف اللاجئين باعتبارهم أنهم لم يعودوا لاجئين"، مضيفًا: "لا يوجد ما يعرض على القيادة الفلسطينية بما يسمى صفقة القرن"، مضيفا أن الترويج الأميركي حول مواعيد عرضها "تكتيك خبيث، لأنها طبقت عمليًا".