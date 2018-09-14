تتراوح ما بين 100 إلى 300 دولار.. حماس تُعلن صرف مساعدات لجرحى مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس، عن بدء الحركة بصرف مساعدات نقدية لجرحى مسيرات العودة الكبرى على مستوى قطاع غزة.وقال أحمد الكرد، مدير تجمع المؤسسات الخيرية في حركة حماس: إن هذه المساعدات النقدية ستوزع على جرحى ما قبل تاريخ 30 آذار/ مارس بواقع 100 دولار لكل جريح، و200 دولار لجرحى أخر جمعتين "23 - 24"من مسيرات العودة.وأكد الكرد، أنه سيتم توزيع 300 دولار لنحو 84 جريحاً يحتاجون للعلاج في الخارج، وسفر نحو 34 جريحا خلال الاسبوع المقبل كدفعة أولى، و50 أخرين خلال الاسبوع الذي يليه، مشيرًا إلى أن توزيع هذه المساعدات النقدية سيكون خلال زيارات ميدانية لبيوت الجرحى وتسلم بايدهم صباح غد السبت.وقالت (إذاعة الأقصى)، التابعة لحركة حماس: إن الحركة قدمت منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى نحو 2 مليون دولار كمساعدات نقدية لأكثر من 6 آلاف جريح من مصابي مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.