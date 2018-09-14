بعثة منظمة التحرير في واشنطن توقف أعمالها بعد قرار ترامب

رام الله - دنيا الوطنأوقفت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن أعمالها، يوم أمس الخميس، في أعقاب قرار الإدارة الأميركية مطلع الأسبوع، بإغلاق مكتب منظمة التحرير.وقال حسام زملط، ممثّل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع (فيسبوك) ووجّهه إلى الشعب الأميركي: "اليوم هو الموعد الذي حددوه لنا لإنهاء عمل البعثة في واشنطن".وندّد زملط بالقرار واصفًا اياه بالـ "مؤسف" والـ "عقابي"، قائلًا: إن "إدارة ترامب لم تُعطنا سوى خيارين فقط: أن نفقد علاقتنا معها، أو نفقد حقوقنا كأمّة، إن رئيسنا وقادتنا والشعب الفلسطيني قد اختاروا حقوقنا".وأبدى زملط "حزنه الشديد بسبب الوضع الحالي"، معبّرا لـ"ملايين الأميركيين الذين كانوا ولا يزالون أصدقاء فلسطين" عن الأمل في أن "تكون هذه اللحظة الحزينة قصيرة الأجل، لكي نعود مجدّدًا في وقت قريب لنكون رمزًا وانعكاسًا للعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأميركي".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الإثنين، إغلاق البعثة، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.