لافتتاح حزمة من المشاريع القطرية.. العمادي يصل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل السفير القطري محمد العمادي، الليلة الماضية قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.وقالت مصادر محلية: إن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية، بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.