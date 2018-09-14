لافتتاح حزمة من المشاريع القطرية.. العمادي يصل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير القطري محمد العمادي، الليلة الماضية قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
وقالت مصادر محلية: إن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية، بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.
وصل السفير القطري محمد العمادي، الليلة الماضية قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.
وقالت مصادر محلية: إن العمادي وصل غزة برفقة نائبه خالد الحردان لافتتاح حزمة من مشاريع قطرية، بينها مجمع قصر العدل، وافتتاح المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين في منطقة القرارة.
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