طقس الجمعة: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائماً جزئياً إلى صاف

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبيا في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرغة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام،والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.