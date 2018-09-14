الأسبوع الـ25 من مسيرات العودة.. الفلسطينيون يستعدون لجمعة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة اليوم الجمعة، على حدود غزة التي تحمل شعار "المقاومة خيارنا"، ردًا على خداع العالم للشعب الفلسطيني.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، المواطنين الفلسطينيين للمشاركة الفاعلة في مسيرة العودة اليوم الجمعة، تأكيداً على استمرار المسيرات السلمية المطالبة بحقوقنا المشروعة بالعودة إلى أراضينا المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.وشددت على ضرورة "رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة"، مؤكدة أن ذلك حقا وليس منة من أحد.واستشهد نحو 172 مواطنا، وأصيب 19139 بجراح مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في 30 آذار/ مارس الماضي.