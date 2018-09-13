شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب هدم الخان الأحمر

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب هدم الخان الأحمر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر البرلمان الأوروبي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس.

ودعا الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشاءات التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القصري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال البرلمان: "إن إسرائيل تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعيا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشاءات الفلسطينية في الاراضي المحتلة".

وفي هذا السياق، ثمن محافظ القدس عدنان غيث ‎تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يحذر فيه إسرائيل من عواقب هدم قرية الخان الاحمر وانتهاك معاهدة جنيف الرابعة .

وقال غيث: "إن قرار البرلمان الأوروبي هام، ويعكس قلق العالم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف غيث: "إن على العالم الوقوف في وجه الاحتلال الذي يخلق الازمات لشعبنا ويدمر حل الدولتين، بما يقوم به من جرائم وآخرها عملية الهدم التي تمت اليوم في الخان الاحمر لخمسة منازل شيدها السكان ولجان المقاومة الشعبية هناك".

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