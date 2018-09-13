نقل رسالة من الأمير تميم.. العمادي يؤكد للرئيس عباس دعم بلاده لجهود المصالحة

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي.ونقل السفير العمادي للرئيس، رسالة شفهية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها دعمه للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ووقوف قطر مع الشرعية الفلسطينية.بدوره، ثمن الرئيس موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.