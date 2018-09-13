مؤشر القدس يرتفع بنسبة طفيفة وتداولات قاربت سبعة مليون دولار أمريكي



وعقدت 4 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع المذكور تم خلالها تداول 3,914,121 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 6,707,315 دولاراً أمريكياً نفذت من خـلال 763 عقد. وتم تداول 28 شركة من أصل 48 شركة مدرجة حيث شهدت 5 شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، في المقابل انخفضت أسعار أسهم 16 شركة واستقرت أسعار أسهم 7 شركات أخرى.



وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الفترة المذكورة حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي مقارنة مع ما يقارب 1.2 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 40.27%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.29% حيث بلغت حوالي 3.77 مليار دولار أمريكي.



رام الله - دنيا الوطنأغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي الممتد من فترة 09/09/2018-13/09/2018 عند مستوى 542.29 نقطة مرتفعاً ما قيمته 0.43 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.08%، ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشرات قطاعي الصناعة والخدمات حيث كانت التغيرات على النحو الآتي: البنوك والخدمات المالية انخفض بنسبة 0.67% فيما أغلق مؤشر الصناعة مرتفعاً بنسبة 0.49%، ومؤشر التأمين أغلق منخفضاً بنسبة 4.42% وانخفض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.03% وارتفع كذلك مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.37%.