فيديو.. بسيسو: الصمود هو الخيار الوحيد.. و«الخان الأحمر» قضية وطن

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الثقافة الفلسطيني، إيهاب بسيسو، على ثبات المُعتصمين الفلسطينيين في منطقة الخان الأحمر، أمام التهديدات الإسرائيلية بشأن هدم هذه القرية البدوية.وقال وزير الثقافة الفلسطيني: "رسالتنا هيَّ الصمود، والخيار الوحيد في الخان الأحمر هو الصمود، معتبرًا أن الهدف منْ هدم الخان الأحمر هو عزل القدس، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.وأشار بسيسو، إلى أنّه لا بديل لمنطقة الخان الأحمر، لِكونها قضية وطن وشعب، وبِالتالي رسالة الثقافة الفلسطينية هيَّ رسالة نضال ومقاومة ضدَّ سياسات الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة بقاء على أرض هذا الوطن.جديرٌ بالذكر، أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد رفضت، الأسبوع الماضي، التماس سكان منطقة الخان الأحمر ضد التهجير والهدم، وسمحت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بإصدار قرار بهدمها.