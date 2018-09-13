السفير دياب اللوح ينقل شكر القيادة للبارغواي بعد وقف قرار نقل سفارتها للقدس

ووضع السفير دياب اللوح نظيره البارغواني مورا رودس خلال زيارته في مقر سفارة بارغواي بالقاهرة، في صورة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير وما تضمنته مشاريع القرارات من شكر لبلاده، وكذلك خطاب وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي والذي طالب بدعم البارغواي وفتح السفارات العربية في العاصمة أسونسيون وكذلك فتح الأسواق العربية أمام المنتجات البارغوانية.





كما أكّد السفير دياب اللوح على ضرورة استمرار التعاون الثنائي والتنسيق المستمر، دعماً للعمل المشترك ولتحقيق آمال وتطلعات الشعبيت الفلسطيني والبارغواني، الأمر الذي سيدعمه قرار القيادة الفلسطينية الأخير بفتح سفارة لفلسطين في البارغواي.





من جهته رحب السفير مورا رودس بزيارة سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وأثنى على مخرجاتها، معرباً عن امتنانه ودعم بلاده المستمر لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأشار السفير رودس إلى أهمية نتائج زيارة معالي وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي إلى البارغواي والتي قام بها منتصف شهر آب المنصرم، مؤكداً على استمرار لتشاور وتنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة.











رام الله - دنيا الوطننقل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح شكر وتقدير الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي وعموم أبناء الشعب الفلسطيني إلى رئيس جمهورية البارغواي ماريو عبده بينيتز، ومعالي وزير الخارجية لويس ألبيرتو كاستيغليوني، وإلى شعب البارغواي الصديق، وذلك عقب القرار الشجاع بوقف نقل سفارة الباراجواي الى مدينة القدس، و الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني و الحفاظ على المكانة التاريخية و القانونية لمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.