زملط: تعليمات من الرئيس بتوفير الخدمات للفلسطينيين المقيمين بأمريكا

أكد الدكتور حسام زملط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة الامريكية، أن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس بالعمل على كل المستويات لتوفير الخدمات لمئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة ويحملون جنسيتها، مشيرا إلى أن العمل جار على قدم وساق لايجاد البدائل من اجل الاستمرار في توفير الخدمات للجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وقد يحتاج ذلك لبعض الوقت.



في السياق، اعتبر زملط في حديث لاذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم، أن قرار الادارة الامريكية باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يأتي في اطار الضغط الامريكي المتواصل على القيادة الفلسطينية للقبول بما يسمى صفقة القرن، مؤكدا ان محاولات الابتزاز السياسي والمالي التي تمارسها واشنطن لا تجدي مع القيادة المتمسكة بالحقوق الوطنية لشعبنا.



واوضح زملط، انه في ضوء مساندة الادارة الامريكية للاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل بما يشمل جميع الانتهاكات وتواصل الاستيطان فإن ذلك يثبت صحة المواقف التي اتخذتها القيادة بمقاطعة الادارة الامريكية منذ البداية بسبب هذا الانحياز الاعمى لاسرائيل وتنكرها للحقوق المشروعة لشعبنا والتي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية.



وحول ما اذا سيتم تقديم شكوى في المحافل الدولية، بشأن اغلاق مقر ممثلية منظمة التحرير، بين زملط انه حتى اللحظة لم يتم التحرك على المستوى الدولي بهذا الخصوص لكن سيكون هناك رد على هذا القرار في الايام المقبلة.



رام الله - دنيا الوطن