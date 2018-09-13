اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت المقبل.. وهذا ما ستناقشه

رام الله - دنيا الوطنأكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن تنفيذية المنظمة ستجتمع السبت المقبل برئاسة السيد الرئيس محمود عباس يلي ذلك اجتماع اعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية لحركة فتح وامناء الفصائل لبحث توجه الرئيس الى الامم المتحدة وزيارته المرتقبة الى فرنسا.وقال ابو يوسف لاذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم ، انه سيتم عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير فور عودة الرئيس من الامم المتحدة لبحث تفعيل كل الوسائل لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.وفيما يتعلق بالخان الاحمر، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية ان ما يجري في الخان الاحمر يندرج في اطار سياسة التطهير العرقي والجرائم التي يتركبها الاحتلال، مشددا على وجوب التحرك الدولي السريع لمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق شعبنا.وشدد ابو يوسف على ضرورة تفعيل الوحدة الوطنية ودعم الدور المصري في هذا الاطار وانهاء كل اشكال المراهنة على ابقاء الانقسام بالاضافة الى فرض مقاطعة شاملة للاحتلال وتفعيل المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة الدولية.