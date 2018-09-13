ابو هولي يطالب المجتمع الدولي بالعمل على تطويق الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا)









رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي المجتمع الدولي بضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية والتي يجب التمسك بها اكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل المساعي الامريكية الاسرائيلية لأنهاء عملها قبل ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية .وقال د. ابو هولي خلال لقائه مفوض عام وكالة الغوث بيير كرينبول، اليوم الخميس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله بحصور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون وحكم شهوان رئيس هيئة العاملين في وكالة الغوث ، ان السياسة الامريكية العدوانية ضد وكالة الغوث لتصفيتها باتت مكشوفة جوبهت برفض دولي لافتا الى ان الرد الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة وفي الدول المضيفة كان قويا ورسالته وصلت لدول العالم بأن اللاجئين الفلسطينيين لن يتخلوا عن وكالة الغوث ولن يقف مكتوف اليدين اما المؤامرة الامريكية لا سقاط حقه العادل في العودة الى جانب رفضهم لمشاريع التوطين والوطن البديل .وبحث المسؤولان خلال اللقاء الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ، واليات التحرك لحشد الدعم المالي لها كما وقف المسؤولان امام نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وكيفية البناء عليه لانجاح مؤتمر المانحين في نيويورك .ولفت د. ابو هولي الى وجود اجماع عربي داعم لوكالة الغوث الدولية ولمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الذي تم التأكيد عليه في البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم اعماله يوم امس مشيرا الى ان الموقف العربي الموحد الداعم لوكالة الغوث سيكون له تأثير ايجابي على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في نيويورك في اواخر شهر سبتمبر الحالي .واشاد د. ابو هولي بجهود السيد المفوض العام ورسالته التاريخية التي تحدث فيها كفلسطيني ، لافتا الى ان منظمة التحرير الفلسطينية تعتبرها وثيقة تاريخية لأهميتها وما حملته من موقف قوي رافض لكل الاجراءات الامريكية التي تستهف وكالة الغوث وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم .وعبر السيد كرينبول عن تقديره لوقفة دائرة شؤون اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية في المخيمات لدعم وكالة الغوث الدولية .كما وثمن كرينبول موقف وزراء الخارجية العرب وقراراته الداعمة لوكالته وتحركاته لتحشيد الدعم السياسي والمالي لافتا الى ان العجز المالي في موازنة الوكالة انخفض الى 186 مليون دولار وانه سيواصل جهوده وتحركاته لحشد المانحين لتغطية العجز المالي وضمان استمرار عمليات وكالته في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين .واتفاق المسؤولان على تكثيف جهودهما المشتركة لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث للحفاظ على مهامها وخدماتها التي تقدم لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وانجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث لحشد الدعم المالي لمساعدة وكالة الغوث الخروج من ازمتها المالية