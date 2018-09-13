فيديو.. لجنة مقاومة الاستيطان: الاحتلال استخدم (أوسلو) لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال صلاح الخواجا مُنسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان: "لا شك أنَّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم اتفاق (أوسلو) كغطاء لمشروع تصفوي للقضية الفلسطينية والتحايل على تَقسيم مناطق الضفة الغربية إلى (أ، ب، ج)، والسيطرةالكاملة على مناطق (ج)، التي تزيد مساحتها عن 65% منْ أراضي الضفة الغربية.وأضاف صلاح الخواجا: "يُمكن الحديث بِالأرقام حِينما عَجزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 لِفرض أمر واقع تَهويدي في الضفة الغربية، والتأكيد على ما تُسمى بأن الضفة الغربية هيَّ الأراضي المُتنازع عليها، كان عدد المستعمرات صفر في القدس الشرقية.وأفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي التابعة لجمعية الدراسات العربية، أن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف أربع أضعاف منذ التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قبل 25 عامًا، وبحسب التقرير فإن عدد المستوطنات تضاعف من 144 مستوطنة إلى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى سبتمبر من العام 2018.