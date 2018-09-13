شؤون فلسطينية

الصحة تتلف 30 طناً من مخلّلات فاسدة بمدينة الخليل

الصحة تتلف 30 طناً من مخلّلات فاسدة بمدينة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، 30 طناً من مخلّلات فاسدة تم حفظها في ظروف سيئة للغاية، في معمل غير مرخص للمخّلات بمدينة الخليل، إضافة لنصف طن من مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأغلقت وزارة الصحّة معمل المخلّلات بالتعاون مع الضابطة الجمركية، حيث تم إحالة ملف الإغلاق إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

وتعمل وزارة الصحة بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية.

وتهيب الوزارة بأصحاب جميع المنشأت الغذائية التقيّد بالشروط الصحيّة والبيئيّة من أجل ضمان تقديم الغذاء السليم للمواطنين.

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