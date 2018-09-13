ليبرمان يُبرم اتفاقات للتعاون العسكري مع جورجيا

رام الله - دنيا الوطن

وصل أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إلى تبليسي في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى جورجيا، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ 1992.





وخلال الزيارة، بحث أفيغدور ليبرمان مع نظيره الجورجي ليفان إيزوريا، مشكلة إيران والوضع الحالي في الشرق الأوسط ووقّع الجانبان على اتفاقية للتعاون بين وزارتي دفاع البلدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وبحث ليبرمان مع المسؤولين الجورجيين قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، ووقع على اتفاقات حول ذلك.





وقال ليبرمان: "في مسألة التعاون الدفاعي، وضعنا أربعة أهداف رئيسية هي: الأمن الإلكتروني، والمساعدة في إنشاء نظام تجنيد الاحتياط، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في الدفاع".





وأشاد بالعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وجورجيا، وبازدهار الجالية اليهودية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.





وتبيع إسرائيل لجورجيا الأسلحة والمعدات العسكرية، ويعمل خبراء من الجيش الإسرائيلي على تدريب الجيش الجورجي.



