دولي

ليبرمان يُبرم اتفاقات للتعاون العسكري مع جورجيا

ليبرمان يُبرم اتفاقات للتعاون العسكري مع جورجيا
رام الله - دنيا الوطن
وصل أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إلى تبليسي في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى جورجيا، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ 1992.

وخلال الزيارة، بحث أفيغدور ليبرمان مع نظيره الجورجي ليفان إيزوريا، مشكلة إيران والوضع الحالي في الشرق الأوسط ووقّع الجانبان على اتفاقية للتعاون بين وزارتي دفاع البلدين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحث ليبرمان مع المسؤولين الجورجيين قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني، ووقع على اتفاقات حول ذلك.

وقال ليبرمان: "في مسألة التعاون الدفاعي، وضعنا أربعة أهداف رئيسية هي: الأمن الإلكتروني، والمساعدة في إنشاء نظام تجنيد الاحتياط، ومحاربة الإرهاب، والتعاون في الدفاع".

وأشاد بالعلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وجورجيا، وبازدهار الجالية اليهودية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتبيع إسرائيل لجورجيا الأسلحة والمعدات العسكرية، ويعمل خبراء من الجيش الإسرائيلي على تدريب الجيش الجورجي.

وفي 2008 وقفت إسرائيل إلى جانب جورجيا في النزاع في جنوب أوسيتيا، وأكدت أكثر من مرة على اعترافها "بوحدة أراضي جورجيا"، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين فشلت جورجيا في إركاعهما.

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