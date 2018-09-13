إصابة سعودية جراء سقوط قذيفة على نجران

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مواطنة سعودية، اليوم الخميس، جراء سقوط قذيفة، مصدرها الأراضي اليمنية، على نجران جنوبي غرب المملكة العربية السعودية.وأعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبد الخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني، تلقوا فجر اليوم، بلاغاً عن سقوط قذيفة، أطلقها حوثيون من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه إحدى القرى في ضواحي مدينة نجران، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفاد القحطاني، أن القذيفة انفجرت، وتسببت بإصابة مواطنة، نقلت إلى المستشفى.يشار إلى أن جماعة الحوثي، أطلقت منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية، عملياته ضدها في آذار/ مارس 2015، عشرات القذائف الصاروخية على الأراضي السعودية.وتسبب سقوط هذه القذائف، بمقتل وإصابة العديد من السعوديين، والأجانب المقيمين قرب الشريط الحدودي بين البلدين.