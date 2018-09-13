مصرع مسن وإصابة اثنين من أبنائه في حادث دهس شرقي غزة





وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، أن المواطن (إ، ج)، (70 عاماً)، لقي مصرعه بعد دهسه من قبل شاحنة (جار ومجرو) في منطقة (دوار دولة) شرقي مدينة غزة، فيما أصيب اثنان من أبنائه أحدهما مُعاق، واصفا حالتهما بالمتوسطة.









خاص دنيا الوطنلقي موطن مصرعه مساء اليوم الخميس، فيما أصيب اثنان من أبنائه بعد تعرضهم لحادث دهس وقع في منطقة دولة شرقي مدينة غزة.