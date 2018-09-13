الإعلام الإسرائيلي: إسرائيل تدرس تقليص مساحة الصيد ببحر القطاع





يشار إلى أن هيئة مسيرة العودة، وكسر الحصار، قد أطلقت قبل أيام مسيرة بحرية، انطلقت من ميناء غزة البحري، متجهة نحو بحر شمال قطاع غزة.





وقد وقعت عدة إصابات برصاص الاحتلال عند موقع (زيكيم) شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.









رام الله - دنيا الوطننقلت إذاعة (كان) الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولهم: "ندرس إمكانية تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إذا استمرت المسيرات البحرية، والاحتكاك البحري مع الجيش الإسرائيلي".