دولي

فيديو: مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية عند حائط البراق

فيديو: مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية عند حائط البراق
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (0404) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فيديو يُظهر مجموعة من المستوطنين، وهم يؤدون بعض الرقصات عند منطقة حائط البراق في القدس.

يذكر، أن المستوطنين يواصلون اقتحاماتهم لاحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، ويؤدون صلوات تلمودية، وبعض الرقصات الخاصة بهم، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.


 

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