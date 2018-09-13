رسمياً.. تقديم دعوى ضد هنية أمام محكمة الجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطنقدم معهد القدس للعدالة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشكل رسمي دعوى ضد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أمام محكمة الجنايات الدولية (لاهاي)، وفقاً لما جاء على موقع صحيفة (القدس).وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المعهد، اتهم في شكواه، هنية باستخدام الأطفال لأغراض الحرب، وارتكاب جرائم حرب بحقهم.وكان مدير الدائرة القانونية بالمركز (أوري مراد)، أكد أنهم سيطالبون بفتح تحقيق كامل ضد هنية، لدوره في استغلال الأطفال بالعمليات القتالية، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب.