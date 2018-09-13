شؤون فلسطينية

أهالي الخان الأحمر: لن نرحل عن أرضنا حتى لو هدمت منازلنا

أهالي الخان الأحمر: لن نرحل عن أرضنا حتى لو هدمت منازلنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد شيوخ وأبناء عشيرة أبو داهوك القاطنون في قرية (الخان الأحمر)، شرق القدس، أنهم سيبقون صامدين فوق أرضهم، ولن يرحلوا عنها، حتى وإن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازلهم.

وأشاروا إلى أن قيام قوات الاحتلال بهدم مساكن قرية (الوادي الأحمر)، التي شيدت حديثاً قرب قريتهم (الخان الأحمر)، لن يرهبهم، ولن يرغمهم على الرحيل من أرضهم، التي يسكنونها منذ قرابة 51 عاماً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال الشيخ أحمد أبو داهوك: "إن أهالي الخان الأحمر لن يقبلوا هجرة جديدة أخرى، بعد أن هاجروا قسرا قبل قرابة سبعة عقود من مضاربهم بتل عراد في النقب".

وأشار أبو إسماعيل أبو داهوك، إلى أن الاحتلال يريد ترحيل سكان الخان الأحمر، في الوقت الذي يسمح فيه لمستوطني (كفار أدوميم) بالاستيلاء على أرضنا وبناء منازل لهم، فيما نحرم نحن أصحاب الأرض من أبسط مقومات الحياة هناك.

وقال: "من المستحيل أن نقبل بالرحيل من الخان إلى أي منطقة أخرى، مهما كانت مساحتها ومواصفاتها، فقد تعودنا على العيش في هذا الفضاء الواسع، نرعي أغنامنا، ونعيل أنفسنا من إنتاجها، نحن أصحاب هذه الأرض، ونملكها بوثائق رسمية، ولا يحق لأحد أن يقوم بطردنا".

المواطن نصر عيد خميس، أشار إلى أن ما جرى في قرية (الوادي الأحمر) المشيدة حديثاً، عبارة عن تدريب نفذه جنود الاحتلال للتعرف على طبيعة المنطقة والمنازل المستهدفة بالهدم، معبراً عن خشيته من ان يكون ذلك مقدمة لهدم قرية الخان الأحمر، وتهجير سكانها.

وقال: "حتى لو هدم الاحتلال منازلنا، سنبقى متواجدين على أرضنا، المساكن ليس مهمة، فنحن مرتبطون بأرضنا متجذرون بها، وسنفشل كل مخططات الاحتلال ومستوطنيه بالاستيلاء عليها، ولن ينتهي الأمر بعملية الهدم كما يظن الاحتلال".

من جانبه، قال صلاح خواجا من مكتب الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار: "إن الاحتلال يريد من خلال هدم قرية الوادي الأحمر، التصدي لنشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين، ومحاولة فرض أمر واقع على الأرض".

وأضاف: "حتى لو هدموا قرية الخان الأحمر، سنقوم ببنائها مرات ومرات، كما يفعل أهلنا حاليا في قرية العراقيب بالنقب، ليست لدينا خيارات أخرى سوى التصدي للاحتلال بصدورنا العارية، فلن نسمح بحدوث نكبة جديدة".

منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة، قال: "ما جرى اليوم من هدم لقرية الوادي الأحمر، واستخدام القوة المفرطة من قبل جنود الاحتلال، يؤكد أن الاحتلال ماض في مخطط الهدم والتهجير سواء في الخان الأحمر أو غيره".

وأضاف: "إن الحصار وإغلاق البوابات والطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر منذ يومين، يؤشر على نية الاحتلال تنفيذ الهدم، ما يتطلب من الجميع رفع وتيرة اليقظة والحذر، وتكثيف التواجد في القرية، خاصة في ساعات الليل".

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