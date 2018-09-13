شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على 1079 دونماً من أراضي الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس

الاحتلال يستولي على 1079 دونماً من أراضي الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بالاستيلاء على 1079 دونماً، و666 متراً مربعاً "لأغراض أمنية" في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفاد معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، بأن الأراضي المخطَرة موزعة على (15) قطعة أرض، في خمسة أحواض، وكلها أراضي (طابو)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وتبلغ مساحة سهل "البقيعة" الذي يضم أراضي الرأس الأحمر تقريبا 98 ألف دونم، وكانت قوات الاحتلال، أخطرت قبل أكثر من شهرين تقريباً بوضع اليد على 68 دونماً من المنطقة نفسها؛ للسبب ذاته.

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