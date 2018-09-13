شؤون فلسطينية

أمريكا تعرض على السلطة خمسة مليارات دولار مقابل العودة للمفاوضات

أمريكا تعرض على السلطة خمسة مليارات دولار مقابل العودة للمفاوضات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر أمريكية لموقع (غلوبس) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن أمريكا قد قدمت عرضاً للسلطة الفلسطينية بمنحها خمسة مليارات دولار، مقابل عودة الأخيرة لطاولة المفاوضات مع إسرائيل، من أجل حل الصراع.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت لموقع (غلوبس) من المصادر الدبلوماسية الأمريكية، فقد نجح المسؤولون المكلفون بمتابعة الملف الفلسطيني في البيت الأبيض بما في ذلك كوشنر وغريبنبلات، في إقناع الرئيس ترامب بتقديم مثل هذا المبلغ للسلطة مقابل عودتها لطاولة المفاوضات، وذلك بهدف منح السلطة منفذاً للخروج من المأزق الذي تمر به، وتشجيعها على النزول عن الشجرة، وكأنها قد حققت شيئاً من مقاطعتها للأمريكان.

هذا وستحصل السلطة أيضاً على خمسة مليارات أخرى من دول الخليج والاتحاد الأوروبي، كما يشار إلى أن هذا المبلغ يشمل خطة تطوير وترميم لاقتصاد السلطة الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، وتطبيق المشاريع التي تمت مناقشتها في المنتديات الدولية المختلفة، والتي كان لإسرائيل دور بارز في إعدادها.

وقد أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة صحة هذه المعلومات، موضحين بأن ترامب مستعد لاستثمار مبالغ أكبر بكثير مقابل نجاح الصفقة.

ومع ذلك، أعربت المصادر الإسرائيلية عن عدم تفاؤلها من نجاح المبادرة الأمريكية في عهد رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس، الذي سيعارضها، موضحين بأنها إن لم تنجح في عهد عباس، ستنجح في عهد من يخلف عباس.

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