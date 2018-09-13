اعتقال فتى فلسطيني بالخليل بزعم حيازته سكيناً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، فتاً فلسطينياً يبلغ من العمر 14 عاماً، قرب الحرم الابراهيمي في الخليل، بزعم حيازته سكيناً، بحسب ما أفاد به موقع (0404) الإسرائيلي.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، فتاً فلسطينياً يبلغ من العمر 14 عاماً، قرب الحرم الابراهيمي في الخليل، بزعم حيازته سكيناً، بحسب ما أفاد به موقع (0404) الإسرائيلي.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الفتى للتحقيق معه.
التعليقات