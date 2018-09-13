اعتقال فتى فلسطيني بالخليل بزعم حيازته سكيناً





وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الفتى للتحقيق معه.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس، فتاً فلسطينياً يبلغ من العمر 14 عاماً، قرب الحرم الابراهيمي في الخليل، بزعم حيازته سكيناً، بحسب ما أفاد به موقع (0404) الإسرائيلي.