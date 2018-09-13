الاعلام الاسرائيلي يزعم: فلسطينيون يحرقون موقع مراقبة تابع للجيش شمال القطاع





وادعى الموقع ذاته، أن الفلسطينيين أقدموا على احراق موقع مراقبة عسكري تابع للاحتلال الاسرائيلي.





يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، يواصل استهدافه للشبان الفلسطينيين، بشكل يومي، بحجة محاولتهم عبور السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة نحو الداخل.









رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن مجموعة من الفلسطينيين، اقتحموا اليوم الخميس، السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.