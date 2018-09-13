الاعلام الاسرائيلي يزعم: فلسطينيون يحرقون موقع مراقبة تابع للجيش شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن مجموعة من الفلسطينيين، اقتحموا اليوم الخميس، السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
زعم موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن مجموعة من الفلسطينيين، اقتحموا اليوم الخميس، السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو الداخل.
وادعى الموقع ذاته، أن الفلسطينيين أقدموا على احراق موقع مراقبة عسكري تابع للاحتلال الاسرائيلي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، يواصل استهدافه للشبان الفلسطينيين، بشكل يومي، بحجة محاولتهم عبور السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة نحو الداخل.
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