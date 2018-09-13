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بعد التهديدات.. هل تستطيع الإدارة الأمريكية القضاء على محكمة الجنايات الدولية؟

بعد التهديدات.. هل تستطيع الإدارة الأمريكية القضاء على محكمة الجنايات الدولية؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
هدد جون بولتون مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، قبل أيام، المحكمة الجنائية الدولية بمجموعة من الإجراءات، في حال استهدفت تحقيقاتها أشخاصا من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو "حلفاء أميركا الآخرين".

ويأتي تهديد بولتون بعدما قالت المحكمة إنها تدرس مقاضاة عدد من عناصر الجيش الأميركي بسبب اتهامات بانتهاكات لحقوق معتقلين في أفغانستان.

في المقابل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستعمل دون رادع، وذلك بعد يوم من تهديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.

ولكن السؤال هنا، هل تستطيع أمريكا القضاء على عمل المحكمة الجنائية الدولية؟ وكيف سيكون موقف الدول الأعضاء في المحكمة من التهديدات الامريكية؟ وهل تستطيع هذه المحكمة فعلا مقاضاة القادة الإسرائيليين والأمريكان وهما دولتان غير عضوان فيها؟

أكد حمادة فراعنة، أنه ليست المرة الأولى التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة الامريكية معاقبة مؤسسة دولية، فقد سبق وعاقبت الأمم المتحدة نفسها واليونيسكو وبالتالي هذا ليس جديدا.

وقال فراعنة لـ "دنيا الوطن": "هذه السياسة الهوجاء التي ينتهجها الرئيس ترامب وفريقه، تزيد من عزلة الولايات المتحدة وتصادمها مع المجتمع الدولي، فهي إضافة إيجابية للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "هذه الإضافة تؤكد على عدالة ومشروعية المواقف والسياسيات الفلسطينية، لذلك هذه السياسات الامريكية تصب في الاتجاه الذي يزيد من عزلتها وتصادمها مع عادات وقيم المجتمع الدولي".

وفي السياق، أوضح فراعنة أن مواقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية سيكون عبارة عن شجب واستنكار، لافتا إلى أن هناك أكثر من 120 دولة صوتوا لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23/12/2017، أي صوتوا مع دولة غير قائمة على الأرض وهي فلسطين، ضد أكبر دولة في العالم.

وقال: "في مجلس الامن صوتت 14 دولة ضد الولايات المتحدة الامريكية مع فلسطين، فكيف الحال عندما يكون في محكمة الجنايات الدولية، فأعتقد ان هذه الدول ستتوافق في مواقفها بما يتعارض مع المواقف الامريكية كما حصل في الجمعية العامة ومجلس الامن".

وأشار فراعنة، إلى أن هناك قضايا مختلفة، لافتا إلى أن القضايا المتعقلة بالأمريكيين تتمثل بالاعتداءات التي يمارسونها في أفغانستان، مشيرا إلى ان محكمة الجنايات الدوية ستواصل الإجراءات بما يتفق مع القانون الدولية، معتقدا في الوقت ذاته أنه سيتم جلب القادة الإسرائيليين للمحكمة.

بدوره، أكد الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل السياسي، أن الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع القضاء على محكمة الجنايات الدولية أو انهاءها، لأنها مؤسسة دولية وتم تشكيلها بقرار دولي، لكن الإدارات الأمريكية السابقة لم تقبل ان تحاكم هذه المؤسسة قادتها.

وقال: "أمريكا لم تحاول ان تطبق القانون الدولي، حيث أن أمريكا اختارت ان تكون بجانب، والعالم كله في جانب آخر".

وأوضح أن المحكمة قررت الاستمرار في عملها دون ان تتعثر بهذه التهديدات، مشيرا إلى أن العالم كله يدافع عن المحكمة الدولية؛ لأنها هي التي تمنع بأن يكون العالم غابة القوي يأكل الضعيف، منوها إلى أن قرارات المحكمة ستنطبق على كل دول العالم ليس فقط فيما يخص فلسطين بما فيه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الإدارة الامريكية تتعدى على القانون الدولي.

وأشار عوض أن المحكمة يمكن ان تقاضي قادة الاحتلال الإسرائيلي والامريكيين، مبينا أنه في حال تقدم أي أحد بشكوى ضد القادة الأمريكيين والإسرائيليين فان المحكمة تستطيع ان تقاضيهم من الناحية النظرية والفعلية؛ لان المسألة ليست مرتبطة بقوة الولايات المتحدة الامريكية، ولكن من سيغامر ويحاكم القادرة الأمريكيين؟

الخبير في القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، اتفق مع عوض، في أن الولايات المتحدة الامريكية لا تستطيع ان تقضي على المحكمة الجنائية الدولية، لأن هذه المحكمة تتكون من 124 دولة منضمة الى نظام روما الذي اقر عام 1998، بالإضافة الى انها أنشأت استنادا بقواعد العدالة والقانون الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب، وأنها الوجه الحقيقي للقانون الدولي الجنائي بما يتعلق بالجرائم الدولية ان كان جرائم حرب او ضد الإنسانية او جريمة العدوان او الإبادة الجماعية.

وقال: "سيكون هناك أضرار من قبل الإدارة الأمريكية ضد المحكمة، خاصة ان أمريكا هي القوة العالمية الضاربة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وبالتالي هي تستطيع بالتعاون مع بعض الدول التي تسير في الركب الأمريكي، أن تقف بجانبها في ذلك، وخاصة فيما يتعلق بمجرمي الحرب الامريكان الذين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان او العراق او أماكن أخرى".

وأضاف: "أمريكا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، هي وقعت ولم تصادق، وبالتالي فان الدولة التي تريد ان ترفع دعوة جنائية ضد الولايات المتحدة الامريكية يجب ان تكون دولة، وبالتالي أمريكا دولة غير عضو فيها، لذلك فهناك معوقات كبيرة ستواجه القضاء الدولي بملاحقة الجنود الامريكان، خاصة انهم غير موجودين في نظام روما".

ورأى ان الوضع ليس بالسهل على مستوى الجنائي الدولي؛ لتحكم أمريكا بزمام الأمور على المستوى الدولي.

وفي السياق، أشار عيسى إلى أن الموازين الدولية مثل روسيا والهند والصين والولايات المتحدة ليست موجودة داخل هذه المحكمة، اما الدول الأخرى هي نامية تعتمد على الاقتصاد الأمريكي ولها علاقات مع الإدارة الامريكية.

قال: "إذا لاحقت أمريكا القضاة في الجنايات الدولية، فإنهم سيقدمون استقالتهم، وبالتالي يجب ان نكون حذرين وحكماء وبصيرة في التعامل مع هذا الملف".

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