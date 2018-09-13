دولي

الكشف عن وثيقة سرية لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للحرب

الكشف عن وثيقة سرية لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للحرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن وثيقة سرية تتألف من 200 صفحة تناولت مدى جاهزية واستعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.

وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن الوثيقة السرية التي قدمها الجنرال الإسرائيلي يتسحاق بريك لوزير الجيش أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان غادي إيزنكوت تنتقد واقع الخدمة العسكرية في الجيش ومدى الاستعداد للحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الجنرال بريك دعا لتشكيل لجنة تحقيق خارجية لفحص إمكانيات الجيش والوثيقة المذكورة هي متابعة تفصيلية لوثيقتين سابقتين أرسلهما بريك في وقت سابق وأكد فيهما أن الجيش يعاني من أزمة حادة في مستوى الجهوزية.

وأشار بريك، إلى أن ذلك يؤثر على حالة التأهب والاستعداد في الوحدات المختلفة، ما قد يؤدي لهزيمة عملية في أي حرب قادمة.

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