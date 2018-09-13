هنية: إقامة بطولات طوكيو 3.. وافتتاح ملعب رفح بشهر نوفمبر





جاء ذلك اثناء اللقاء الذي جمعه مع السفير الياباني، حيث قام بنقل صورة الوضع الرياضي في القطاع، وآخر التجهيزات والتحضيرات الجارية في ملعب رفح البلدي.





كما وجه هنية الشكر الكبير للسفير الياباني، على جهوده البارزة في دعم المنشأت الرياضية في القطاع، من خلال التبرع بمبلغ مليون دولار من أجل انشاء ملعب رفح البلدي.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الأعلي للشباب والرياضة السيد عبد السلام هنية, على اقامة بطولة طوكيو 3 بالتزامن مع افتتاح ملعب رفح البلدي.