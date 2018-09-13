شؤون فلسطينية

الرئيس: متمسكون بالسلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية

الرئيس: متمسكون بالسلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمسك الشعب الفلسطيني بالسلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

جاء ذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، خلال استقبال الرئيس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، وفداً من رجال الدين يمثلون الديانات السماوية الثلاث في فلسطين.

ورحب الرئيس، بالقيادات الدينية، مؤكداً أن فلسطين تمثل نموذجا يحتذى في التعايش والسلم الاجتماعي، ما يؤكد أن هذا الشعب يستحق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التي ستكون مفتوحة لجميع الأديان السماوية.

بدورهم أكد رجال الدين، التفافهم ووقوفهم خلف سياسات الرئيس الهادفة للحفاظ على الثوابت الوطنية، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكدوا دعمهم لجهود الرئيس في الأمم المتحدة، وأهمية إلقاء سيادته كلمة فلسطين ليرفع صوت شعبنا الفلسطيني عاليا في أكبر محفل دولي، مدافعا عن الحق والشرعية والعدالة في العالم أجمع.

حضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

أخبار ذات صلة

الصليب الأحمر يُعلق على قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم الخان الأحمر

الصليب الأحمر يُعلق على قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم الخان الأحمر

حماس تحذر الاحتلال من مواصلة النهج العدواني والاستفزازي بحق المسجد الأقصى

حماس تحذر الاحتلال من مواصلة النهج العدواني والاستفزازي بحق المسجد الأقصى

الخضري: الأوضاع الكارثية في غزة تحتاج لخطوات عملية لتحسينها

الخضري: الأوضاع الكارثية في غزة تحتاج لخطوات عملية لتحسينها

المحكمة الشرعية تصدر توضيحاً حول دعوى تطالب بإلغاء المادة التاسعة من نظامها

المحكمة الشرعية تصدر توضيحاً حول دعوى تطالب بإلغاء المادة التاسعة من نظامها

هنية: إقامة بطولات طوكيو 3.. وافتتاح ملعب رفح بشهر نوفمبر

هنية: إقامة بطولات طوكيو 3.. وافتتاح ملعب رفح بشهر نوفمبر

شاهد: رسالة المواطنون للقيادة الفلسطينية بشأن المصالحة والتهدئة

شاهد: رسالة المواطنون للقيادة الفلسطينية بشأن المصالحة والتهدئة

الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول إغلاق معبر رفح لساعات اليوم

الداخلية بغزة تصدر توضحياً حول إغلاق معبر رفح لساعات اليوم

أبو عمرو يستقبل السفير الصيني والقنصل الفرنسي العام

أبو عمرو يستقبل السفير الصيني والقنصل الفرنسي العام

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حماس تحذر الاحتلال من مواصلة النهج العدواني والاستفزازي بحق المسجد الأقصى

حماس تحذر الاحتلال من مواصلة النهج العدواني والاستفزازي بحق المسجد الأقصى

الخضري: الأوضاع الكارثية في غزة تحتاج لخطوات عملية لتحسينها

الخضري: الأوضاع الكارثية في غزة تحتاج لخطوات عملية لتحسينها

المحكمة الشرعية تصدر توضيحاً حول دعوى تطالب بإلغاء المادة التاسعة من نظامها

المحكمة الشرعية تصدر توضيحاً حول دعوى تطالب بإلغاء المادة التاسعة من نظامها

هنية: إقامة بطولات طوكيو 3.. وافتتاح ملعب رفح بشهر نوفمبر

هنية: إقامة بطولات طوكيو 3.. وافتتاح ملعب رفح بشهر نوفمبر

شاهد: رسالة المواطنون للقيادة الفلسطينية بشأن المصالحة والتهدئة

شاهد: رسالة المواطنون للقيادة الفلسطينية بشأن المصالحة والتهدئة

أبو عمرو يستقبل السفير الصيني والقنصل الفرنسي العام

أبو عمرو يستقبل السفير الصيني والقنصل الفرنسي العام

عشراوي: الدعم الإضافي للأونروا هو تعبير عن شراكة جديدة ستمكنها من تنفيذ تفويضها الدول

عشراوي: الدعم الإضافي للأونروا هو تعبير عن شراكة جديدة ستمكنها من تنفيذ تفويضها الدول

رئيس سلطة المياه يلتقي بلديتي حلحول وصوريف

رئيس سلطة المياه يلتقي بلديتي حلحول وصوريف

منوعات

تسريب صورة لـ&#34;ليلي علوي&#34; بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

تسريب صورة لـ"ليلي علوي" بدون فوتوشوب.. والجمهور ناقم

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

جثمان رشيد طه يصل اليوم وهران.. والشاب خالد يكشف مفاجأة عنه

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

مها المصري بشكل جديد بعد معاناتها مع عمليات التجميل

أخت &#34;ماركل&#34; تفضح والدتها.. ولماذا قالت &#34;الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره&#34;؟

أخت "ماركل" تفضح والدتها.. ولماذا قالت "الأمير هاري لن يجد مكاناً في سريره"؟

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

مي الحريري تكشف أسرار ملحم بركات: لهذا السبب ارتد عن الإسلام

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: مشهد اغتصاب حقيقي في فيلم لم يكن تمثيلاً.. وحالة من الذهول والصدمة

فيديو: هيفاء وهبي &#34;تقصف جبهة&#34; كل فنانة قلدتها بـ&#34;ست البنات&#34;

فيديو: هيفاء وهبي "تقصف جبهة" كل فنانة قلدتها بـ"ست البنات"

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي &#34;سكرانة&#34;

تفاصيل القبض على ملكة جمال المغرب بعد قتلها اثنين وهي "سكرانة"

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور &#34;يتحسبن&#34; عليها

دينا تعلّم الأطفال الرقص الشرقي والجمهور "يتحسبن" عليها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

باليوم العالمي لمنع الانتحار.. هؤلاء النجوم أنهوا حياتهم... وهذه الفنانة أخذت سرّها معها

عربي

للمرة الثانية.. الملك عبد الله يتساءل: كونفدرالية مع من؟

للمرة الثانية.. الملك عبد الله يتساءل: كونفدرالية مع من؟

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

الكونغرس يُصدر شهادة عن سلوك السعودية والإمارات في اليمن

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

سفير الإمارات لدى واشنطن مهاجماً قطر: آل ثاني اتصل بروحاني عارضاً دعمه

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب

أمريكا متخوفة من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله لهذا السبب